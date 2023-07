Hannover (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen Daten zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den USA zeigen, dass sich im Berichtsmonat Mai nach noch vorläufigen Zahlen ein Anstieg um 0,3% M/M ergeben hat, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Diese Nachricht sei schon eine (allerdings wohl nur leicht) positive Überraschung für viele Beobachter. Die Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze habe am aktuellen Rand um immerhin 0,2% M/M anziehen können. Dieser Sub-Index habe bekanntlich eine besondere Bedeutung für die BIP-Berechnung in den Vereinigten Staaten. Ganz grundsätzlich gesprochen scheinen die US-Konsumenten somit weiterhin ihre Rolle als tragende Säule für die Aktivität in der nordamerikanischen Wirtschaft wahrnehmen zu können, so die Analysten der NORD/LB. ...

