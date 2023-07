Los Angeles (www.anleihencheck.de) - Die höheren Zinsniveaus haben dazu beigetragen, dass Anleiherenditen - und damit auch ihr Ertragspotenzial - deutlich gestiegen sind, so die Experten der Capital Group.Grund genug für viele Investoren, um ertragsstarke Anleihen in ihr Portfolio aufzunehmen. Angesichts des unsicheren Marktumfelds sollten sie dabei jedoch einen sektorübergreifenden Ansatz verfolgen. Denn die Diversifizierung über mehrere Anleihesektoren hinweg stärke die Fähigkeit eines Portfolios, konstante Erträge bei geringerer Volatilität zu erzielen. Davon sei Peter Becker, Investment Director bei Capital Group, überzeugt. Im Folgenden nenne er vier Fixed-Income-Sektoren, deren unterschiedliche Eigenschaften sich in einem Portfolio ergänzen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...