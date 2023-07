London (www.fondscheck.de) - Innerhalb des Infrastrukturuniversums sind erneuerbare Energien einer der am schnellsten wachsenden Bereiche, so Karin Kaiser, Leiterin Schroders Greencoat Deutschland.Das liege auch an den regulatorischen Rahmenbedingungen, die im vergangenen Jahr einen Schub erlebt hätten (z.B. mit dem REPowerEU-Plan in der Europäischen Union und dem Inflation Reduction Act in den USA). ...

