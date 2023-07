Wien (www.fondscheck.de) - DNB Asset Management hat sein Vertriebsteam in der DACH-Region mit Torsten Seuberth und Michael Bächtiger verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Seuberth werde das Wholesale-Geschäft in Deutschland ergänzen und sich insbesondere auf Plattformen, Sparkassen und Kreditgenossenschaften fokussieren. Bächtiger verantworte als Senior Wholesale Manager den deutschsprachigen Raum in der Schweiz. ...

