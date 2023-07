Frankfurt am Main (ots) -Mit Blick auf den stetig wachsenden Kostendruck und die immer schneller voranschreitende digitale Transformation in der Geschäftswelt, steht das Schweizer Unternehmen Wiresoft AG, einer der größten Gebrauchtsoftwarehändler in Europa, als effiziente und ökonomische Lösung zur Seite. Ihre Expertise im Bereich der Gebrauchtsoftware ermöglicht es, dass Unternehmen ihre IT-Ausgaben drastisch reduzieren, ohne Einbußen in der Qualität ihrer Softwarelandschaft hinnehmen zu müssen."Wirtschaftlichkeit und digitale Kompetenz müssen sich nicht gegenseitig ausschließen", erklärt Martin Adler, Pressesprecher der Wiresoft AG. "Unser ganzheitlicher Ansatz in Bezug auf Gebrauchtsoftware eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, ihre IT-Ausgaben effektiv zu reduzieren, während sie gleichzeitig Zugang zu hochwertiger Software erhalten. Gebrauchtsoftware wird somit von einem Nischenprodukt zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor, der das Potential hat, den Softwaremarkt nachhaltig zu verändern."Die Wiresoft AG stellt eine breite Palette von Softwarelösungen zur Verfügung, darunter verschiedene Betriebssysteme (https://www.wiresoft.com/betriebssysteme/windows-11/), Office-Anwendungen (https://www.wiresoft.com/office/microsoft-office-fuer-windows/office-2021/) und Serversoftware (https://www.wiresoft.com/server/microsoft-windows-server/windows-server-2022/). Alle angebotenen Produkte durchlaufen strenge Prüfverfahren und sind legal lizenziert, so dass Unternehmen ihre digitale Infrastruktur ohne Bedenken und wirtschaftlich sinnvoll erweitern können.Die bemerkenswerte Firmenstrategie der Wiresoft AG hat bereits weitreichendes Interesse in der Technologie- und Geschäftswelt hervorgerufen. Die innovative Idee, Gebrauchtsoftware als bedeutenden Wirtschaftsfaktor zu etablieren, eröffnet Unternehmen nicht nur die Möglichkeit, erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen, sondern bietet auch nachhaltige Lösungen im Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung der Geschäftswelt.Die Wiresoft AG nimmt auch ihre soziale Verantwortung wahr und engagiert sich in verschiedenen Initiativen zur Verbesserung der digitalen Bildung und zur Förderung des verantwortungsvollen Umgangs mit digitalen Ressourcen. Damit leistet sie einen wertvollen Beitrag zur Förderung einer nachhaltigen und verantwortungsbewussten Digitalwirtschaft.Als Experte auf dem Gebiet der Gebrauchtsoftware bietet die Wiresoft AG zudem umfangreiche Beratungsleistungen an und unterstützt Unternehmen bei der effizienten und rechtssicheren Umstellung auf Gebrauchtsoftware. Dieser ganzheitliche Ansatz macht die Wiresoft AG zu einem kompetenten und verlässlichen Partner in allen Fragen der IT-Infrastruktur.Für weitere Informationen über die Wiresoft AG und ihre innovativen Softwarelösungen, besuchen Sie bitte www.wiresoft.com. Hier finden Sie detaillierte Informationen über die angebotenen Produkte und Dienstleistungen, sowie hilfreiche Ressourcen zur Einführung und Verwaltung von Gebrauchtsoftware in Ihrem Unternehmen.Pressekontakt:Martin Adlerpresse@wiresoft.com+49 (0)69 - 173261340Original-Content von: Wiresoft AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136702/5550072