Frequentis hat das norwegische Software-Unternehmen GuardREC ATC zur Gänze erworben. Verkäufer war die norwegische Embron Group. "Unsere Marktstudien zeigen ein großes Potenzial am Recorder-Markt. Mit der Kombination der Expertise von DIVOS und GuardREC ATC senden wir ein starkes strategisches Signal an den Markt, dass wir unseren Kunden künftig eine größere Palette an Recording-Features anbieten", sagt Norbert Haslacher, CEO Frequentis. "Basierend auf der langjährigen internationalen Expertise des Frequentis DIVOS-Teams werden wir die GuardREC-Lösung nicht nur für unsere Kunden in der Flugsicherung (ATM), sondern auch in den Bereichen Public Transport, Maritime und Defence integrieren können. Das Ziel von GuardREC, die ...

