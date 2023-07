Die Nel ASA-Aktie erlebte in der vergangenen Woche dank erfreulicher Neuigkeiten wieder etwas Auftrieb. Bäume ausreißen konnte der Titel allerdings nicht und auch am Dienstagmorgen notiert er auf einem eher überschaubaren Niveau. Inmitten dieser misslichen Lage ergeben sich aber immerhin kleine Hoffnungsschimmer.So gab es im gestrigen Handel bei Nel ASA (NO0010081235) keine weiteren Tiefschläge zu sehen. Nachdem es am Freitag von 1,12 Euro wieder auf 1,08 Euro abwärts ging, trat die Aktie am Montag auf der Stelle. Im frühen Handel am Dienstag ging es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...