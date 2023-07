Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von HANetf auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Future of Defence UCITS ETF (ISIN IE000OJ5TQP4/ WKN A3EB9T) biete Anleger*innen direkten Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio aus zurzeit 41 Unternehmen, die ihren Sitz in einem NATO-Land oder einem Bündnispartnerland hätten und ihre Umsätze im Verteidigungssektor erwirtschaften würden. Alle Unternehmen müssten mehr als 50 Prozent ihrer Umsätze aus der Herstellung und Entwicklung von Militärflugzeugen, Verteidigungsausrüstung oder Cyber-Sicherheitsverträgen mit einem NATO-Plus-Mitgliedsstaat erzielen. ...

