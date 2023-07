Wien (www.fondscheck.de) - Die Schweizer Dachgesellschaft für Vermögensverwalter Cinerius Financial Partners hat einen neuen Mehrheitseigner, so die Experten von "FONDS professionell".Die Private-Equity-Gesellschaft IK Partners habe die Mehrheit an Cinerius erworben. Dies habe die Vermögensverwalter-Holding mit Sitz in Zug mitgeteilt. Der bisherige Haupteigentümer, die Private-Equity-Gesellschaft Summit Partners, bleibe aber weiterhin "signifikant" in dem Unternehmen investiert, ebenso wie das Managementteam und die bisherigen Gesellschafter. Weitere finanzielle Details hätten die Parteien nicht verraten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...