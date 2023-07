Wien (www.fondscheck.de) - Der Umweltaktivist Hannes Jaenicke wirft großen Teilen der Asset Management-Branche Greenwashing vor, so die Experten von "FONDS professionell"."Man muss lange suchen, um Fonds zu finden, die wirklich sauber sind", sage er im Interview mit "FONDS professionell", das in voller Länge in Ausgabe 2/2023 erschienen sei. "Da wird aktiv gelogen, weniger von den Fondsmanagern als von den Marketingleuten", behaupte er. ...

