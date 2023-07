Lineage Logistics ("Lineage" oder das "Company"), eine der weltweit führenden REITs für temperaturgeführte Industrielager und Anbieter von integrierten Lösungen, gab heute die Ernennung von Brooke Miller zum President, Asia-Pacific Region, bekannt. In dieser Funktion wird sie die Geschäfte des Unternehmens in der gesamten Region Asien-Pazifik leiten, wozu auch Australien, Neuseeland, Singapur, Sri Lanka und Vietnam gehören. Sie untersteht Jeff Rivera, dem Global Chief Operating Officer von Lineage.

Miller kann bei Lineage ein breites Spektrum an Führungserfahrung in den Bereichen Gewinn- und Verlustrechnung, Strategie, Finanzen, Vertrieb und Marketing einbringen. Zuletzt stand sie an der Spitze der Region Asien-Pazifik von Castrol (NYSE: BP), einem im Besitz von BP befindlichen, weltweit führenden 2 Milliarden-Dollar-Unternehmen für leistungsstarke Schmierstoffe für die Automobil-, Industrie-, Schifffahrts- und Luftfahrtbranche. Dort war sie für ein Team von 900 Mitarbeitern in 11 Ländern verantwortlich. Zuvor war sie als Vice President of Retail, Sales Marketing von Castrol für die Bereiche Betrieb, Marketing, Logistik, B2B-Kraftstoffe und Asset Management zuständig. Außerdem war Miller Chief Financial Officer bei BP Australia, New Zealand und China und dort für die strategische und operative Leitung des B2C- und B2B-Geschäfts verantwortlich

"Angesichts ihrer großartigen Erfahrung im Aufbau und der Skalierung erfolgreicher Unternehmen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum bin ich zuversichtlich, dass sie maßgeblich zum Erfolg der Geschäftstätigkeit von Lineage in der Region beitragen wird", so Rivera. "Ihr kundenorientierter Ansatz und ihre nachweisliche Erfolgsbilanz in den Bereichen Logistik und Transport werden entscheidend dazu beitragen, dass wir für unsere Kunden in der gesamten Lebensmittelversorgungskette der Region einen echten Mehrwert schaffen."

"Ich freue mich, bei Lineage tätig zu werden, in einer Zeit, in der das Unternehmen weiterhin die umfassendsten und integriertesten Lösungen für seine Kunden anbietet und daran arbeitet, eine breitere, besser vernetzte Lebensmittelversorgungskette für die wachsende Bevölkerung der Region zu schaffen", so Miller. "Auf die Zusammenarbeit mit unseren Standortteams zur Stärkung der höchsten Sicherheits- und Betriebsstandards sowie des hervorragenden Kundendienstes, den unsere Kunden, darunter viele der angesehensten regionalen und globalen Lebensmittelmarken, von Lineage erwarten, freue ich mich sehr."

Seinen Eintritt in den asiatisch-pazifischen Raum hat Lineage mit der Übernahme von Emergent Cold 2020 eingeleitet. Mittlerweile ist Lineage sowohl organisch als auch durch Übernahmen in allen regionalen Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, expandiert, wobei zuletzt Zukäufe in Neuseeland und Singapur bekannt gegeben wurden.

Lineage Logistics ist einer der weltweit führenden REITs für temperaturgeführte Industrielager und Anbieter von integrierten Lösungen. Das Unternehmen verfügt über ein beispielloses weltumspannendes Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Einrichtungen mit einer Gesamtkapazität von fast 2 Milliarden Kubikfuß, das sich über Länder in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erstreckt. Lineage verbindet branchenführendes Know-how bei End-to-End-Logistiklösungen mit innovativer Technologie und arbeitet mit den weltweit größten Lebensmittel- und Getränkeherstellern zusammen, um die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und was am wichtigsten ist einen Beitrag zur Ernährung der Welt zu leisten. In Anerkennung der führenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage drei Jahre in Folge in der Disruptor 50-Liste von CNBC aufgeführt, zweimal als US Best Managed Company ausgezeichnet, als das Unternehmen Nr. 1 im Bereich Data Science und als 23. insgesamt in der Fast Company-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt eingestuft sowie in die Liste Change the World von Fortune aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

