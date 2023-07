Meta gegen Musk: Twitter-Konkurrenz App "Threads" soll diese Woche starten

Werbung







Kurz nachdem Twitter Inhaber und CEO Elon Musk von NutzerInnen für die neu eingeführten Nutzungsbeschränkungen auf Twitter kritisiert wurde, kündigt Meta mit "Threads" eine neue Konkurrenz-App an.



Nachdem Twitter am vergangenen Wochenende eine Lese-Beschränkung für NutzerInnen eingeführt hatte, brach eine Diskussion aus. Der selbsternannte "Absolutist freier Meinungsäußerung" Musk spaltete mit der neuen Obergrenze von 300 bis 600 lesbaren Tweets am Tag die Twitter-NutzerInnen - für die zahlende Kundschaft mit blauem Haken wurde die Grenze immerhin auf 6000 Nachrichten am Tag taxiert.



Den Marketing-Verantwortlichen der noch nicht veröffentlichten Twitter-Konkurrenz-App "Threads" aus der Social-Media-Schmiede Meta dürfte die kontroverse Entscheidung gerade recht kommen. Die neue Anwendung soll anders als die bekannten Meta-Dienste wie Facebook, Instagram und WhatsApp mehr auf die Vernetzung von Interessengemeinschaften, als die Interaktion von Individuen ausgelegt sein - eine willkommene Alternative also für die verärgerte Twitter-Gemeinschaft.



Die Veröffentlichung soll nach Informationen aus dem Apple-App-Store am Donnerstag stattfinden, wurde allerdings noch nicht offiziell seitens Meta bestätigt.









Luftnummer wie "Fyre" oder das nächste BeReal?



Quelle: HSBC