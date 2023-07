DJ BDEW schlägt Konzept für Hochlauf des Wasserstoffmarktes vor

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Energiewirtschaft sieht vier wesentliche Phasen für den Wasserstoffhochlauf in Deutschland. Notwendig sei eine europäischen Marktdesigndebatte - ähnlich wie bei Strom und Erdgas, so der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

"Für die Energiewende und aber auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland bietet der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft enorme Chancen", wie Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, erklärte. "Die kommenden Jahre werden in Deutschland und Europa entscheidend für die Frage sein, ob der Wasserstoffhochlauf im großen Stil gelingen und ob ein Umfeld für Innovationen und Investitionen geschaffen wird."

Das Zielbild für die Wasserstoffwirtschaft sollte aus Sicht des BDEW auf lange Sicht ein funktionierender Wettbewerbsmarkt sein. Langfristig würden so Investitionsentscheidungen aufgrund von transparenten Preissignalen und Absicherung gegenüber marktlichen Risiken für die Nachfrage- und Angebotsseite ermöglicht. Die Nachfrage nach Wasserstoff erfolge dann auf Basis wirtschaftlicher Entscheidungen und werde das Angebot weiter befördern, wie der BDEW in einem Diskussionspapier zum Hochlauf des Wasserstoffmarktes ausführte.

Dabei sieht der BDEW vier Phasen bei der Entwicklung des Marktes. Erstens eine Initialphase, in der die wichtigsten Grundvoraussetzungen bis 2023/2024 geschaffen werden. Zweitens werde es eine Aufbauphase geben, in der bis Anfang der 2030er Jahre das H2-Kernnetz und weitere Leitungen auf Fernleitungs- und Verteilnetzebene in Deutschland aufgebaut werden. Drittens sieht der BDEW eine Ausprägungsphase, in der ab ca. 2032/2035 immer mehr die Entwicklung hin zu einer durch überwiegend marktliche Mechanismen gesteuerten Wasserstoffwirtschaft stattfinden und bis etwa 2040 staatliche Förderungen auslaufen.

Und viertens werde es ab 2040 eine Zielphase geben, in der ein funktionierender Wasserstoffmarkt etabliert, eine funktionsfähige Infrastruktur und ein europaweites Wasserstoffnetz vorhanden ist, das die notwendigen Transport- und Verteilungsaufgaben übernimmt, so der BDEW.

