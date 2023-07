ad pepper media International prüft eine Beteiligung an der solute Holding aus Hannover. Den Angaben des Unternehmens zufolge befinde man sich mit den solute-Gesellschaftern in Verhandlungen über einen Kauf von 25,65 Prozent der Anteile an solute. Das Unternehmen ist als Betreiber der Preisvergleichs-Portale billiger.de und shopping.de bekannt. Den ...

