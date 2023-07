Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz COO Christian Steimle übergibt seinen Posten per 01.08.2023 an Benny Klein, der bisher Mitglied der Geschäftsleitung bei Lidl in Deutschland war. Christian Steimle nimmt eine neue Herausforderung bei Lidl in Deutschland an.Christian Steimle, der seit über 20 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen für Lidl tätig ist, war seit 2019 als Chief Operating Officer (COO) bei Lidl Schweiz im Einsatz. Per 01.08.2023 wechselt der im Kanton Thurgau wohnhafte Steimle zu Lidl in Deutschland in eine neu geschaffene Position als Mitglied der Geschäftsleitung (GL Regio Süd) und wird dort 20 Regionalgesellschaften verantworten.Lidl Schweiz CEO Torsten Friedrich: "Christian Steimle hat mit seinem jahrelangen Einsatz für Lidl Schweiz massgeblich zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen. Mit ihm verlässt uns ein Lidl-Schweiz-Urgestein, ein unglaublich talentierter Manager und ein überaus geschätzter Kollege. Ich freue mich sehr für Christian, dass er bei den Kollegen in Deutschland eine neue Herausforderung übernehmen kann und wünsche ihm viel Erfolg. Gleichzeitig wünsche ich Benny Klein einen guten Start und viel Erfolg in seiner neuen Position. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."Per 01.08.2023 übernimmt Benny Klein die freigewordene Position des Chief Operating Officer von Lidl Schweiz. Er war bis anhin Mitglied der Geschäftsleitung bei Lidl in Deutschland und schon seit 21 Jahren in verschiedenen Positionen für Lidl tätig. Mit Benny Klein hat Lidl Schweiz einen idealen Nachfolger für Christian Steimle gewinnen können.Der 41-jährige Familienvater stammt aus Hamburg und freut sich auf die neue Herausforderung: "Christian übergibt mir einen Vertrieb und eine Logistik auf einem sehr hohen Niveau. Ich bedanke mich für das Vertrauen und bin äusserst motiviert die bisherige erfolgreiche Entwicklung fortzuführen. Ich freue mich sehr, mein neues Team und die Schweiz kennenzulernen. Privat bin ich gerne sportlich aktiv unterwegs, beispielsweise auf meinem Mountainbike. Ich freue mich auf die zahlreichen Trails in der Schweiz."Christian Steimle verabschiedet sich: "Nach über 10 Jahren bei Lidl Schweiz will ich eine neue Herausforderung bei Lidl in Deutschland annehmen. Der Abschied fällt mir aber nicht leicht. Lidl Schweiz ist ein enorm spannendes und dynamisches Unternehmen. Ich bin stolz und dankbar darüber, dass ich ein Teil dieser ereignisreichen Entwicklung sein konnte. Ich wünsche meinem Nachfolger Benny viel Erfolg und einen guten Start in der Schweiz."Pressekontakt:Kontakt Lidl Schweiz:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100909071