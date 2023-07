DJ Aktien Schweiz impulsarm seitwärts - Dufry fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einem kleinen Hüpfer gleich zum Start hat die Schweizer Börse am Dienstag längere Zeit seitwärts tendiert, ehe es im späten Geschäft noch leicht nach unten ging. Wie auch an den anderen Plätzen in Europa fehlte es an frischen Impulsen, nachdem sich bereits am Vortag in einem verkürzten US-Aktienhandel fast nichts getan hatte und weil in den USA am Berichtstag wegen des Unabhängigkeitsfeiertags gar nicht gehandelt wurde.

Der SMI gab minimal nach auf 11.217 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 11,51 (Montag: 16,46) Millionen Aktien.

Tagesgewinner waren ohne neue Nachrichten Kühne & Nagel (+1,7%) vor Givaudan (+1,6%). Auch Logitech legten deutlicher zu. Nachdem die Aktie tags zuvor deutlicher nachgegeben hatte, erholte sie sich nun wieder um 1,4 Prozent - ebenfalls ohne neue Nachrichten.

Erholt zeigten sich auch Aktien aus dem Gesundheitssegment. Sie hatten am Vortag europaweit vielfach auffallend schwach tendiert. Hintergrund dürfte eine mit Enttäuschung aufgenommene Medikamentenstudie von Astrazeneca gewesen sein, worauf die Astrazeneca-Aktie um 8 Prozent nachgegeben hatte. Novartis gingen 0,3 Prozent höher aus dem Tag, Roche 0,5 Prozent. Alcon stiegen um 1,0 und Sonova um 1,4 Prozent.

Lonza (+0,2% auf 530,60 Franken) rangierten im Mittelfeld. Citi hat das Kursziel auf 700 von 730 Franken gesenkt, plädiert aber weiter für Kaufen. Die langfristigen Geschäftstrends seien solide, insbesondere sei der Wachstumsausblick für den globalen Biologikamarkt robust. Kurzfristig gebe es aber Gegenwinde wie Einschränkungen bei der Finanzierung von Biotechnikprodukten und eine schwächere Nachfrage.

In der zweiten Reihe legten Dufry um knapp 2,0 Prozent zu mit der Nachricht, dass der Reiseartikelhändler den Zuschlag für eine neue Konzession über zehn Jahre am Flughafen Vitoria in Brasilien erhalten hat.

July 04, 2023

