DJ Scholz unterstützt Vollmitgliedschaft von Rumänien im Schengen-Raum

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat an die Kritiker innerhalb des europäischen Schengen-Raums appelliert, ihren Widerstand gegen eine Vollmitgliedschaft von Rumänien noch in diesem Jahr aufzugeben. Nach einem Treffen mit dem rumänischen Ministerpräsidenten Ion-Marcel Ciolacu in Berlin sagte Scholz, dass solch ein Schritt auch richtig sei. Ein Beitritt in den Schengen-Raum erlaubt Reisen ohne Visa und schließlich den Wegfall von Grenzkontrollen.

"Wir wollen, dass Rumänien dem Schengen-Raum beitreten kann. Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, denn wir haben darauf bestanden, dass die Voraussetzungskriterien dafür erfüllt sein müssen", sagte Scholz. "Alle Berichte, die wir haben, sind, dass die Voraussetzungskriterien erfüllt sind. Dann muss das auch eine Konsequenz haben."

Außerdem unterstütze er auch einen Beitritt von Bulgarien zum Schengen-Raum, so Scholz.

Besonders Österreich hatte sich in der Vergangenheit gegen eine Aufnahme von Rumänien und Bulgarien in den Schengen-Raum ausgesprochen.

