SMOORE ist durch seine bahnbrechende Power Alpha Lösung immer stärker geworden und bietet nun eine ladefreie Lösung, die mehr als 6.000 Züge ermöglicht und somit ein "bequemeres Vaping-Erlebnis" schafft. Power Alpha umfasst ein Sortiment modernster Technologien, die ärgerliche Probleme angehen, mit denen Nutzer von Einwegprodukten konfrontiert werden eine kurze Batterielebensdauer und die Notwendigkeit des Aufladens.

Die aus hochmodernen Materialien sowohl für die positiven als auch die negativen Elektroden hergestellte Batterie mit hoher Leistungsdichte von Power Alpha erreicht mit derselben Größe eine höhere Ladekapazität von 2000 mAh eine bedeutende Verbesserung gegenüber den üblichen 950-mAh-Batterien, die in Geräten für lediglich 3.000 Züge anzutreffen sind.

Was Power Alpha einzigartig macht, ist sein stabilisiertes elektrochemisches Potenzial, das durch einen verbesserten stabilen Solid Electrolyte Interphase (SEI) Film erreicht wird. Dies reduziert die Selbstentladungsrate erheblich und macht Power Alpha zum Branchenführer bei der Leistungserhaltung. Power Alpha verfügt über einen außergewöhnlich niedrigen Leistungsverlust von lediglich 1% im Verlauf von sechs Monaten und 3% nach einem Jahr und erzielt somit einen deutlich niedrigeren Wert als Standardbatterien, die 25% Energie pro Jahr verlieren. Dies gewährleistet für Power Alpha die branchenweit längste Haltbarkeit.

Ein langjähriger Vaper aus den Vereinigten Staaten empfahl, dass Power Alpha in idealer Weise für Benutzer geeignet ist, die viel unterwegs sind, insbesondere für Touristen. Bei Power Alpha handelt es sich um die perfekte Wahl, wenn Sie ein ununterbrochenes Vaping-Erlebnis von 6.000 Zügen wünschen ohne den Stress aufgrund fehlender Energie, wenn keine Lademöglichkeit zur Verfügung steht.

Über FEELM

Als Flaggschiff-Marke von SMOORE ist FEELM der weltweit führende Anbieter von geschlossenen Verdampfersystemlösungen. Unter Nutzung der Leistung der Keramikspulen-Heiztechnologie und der authentischen Geschmacksreproduktionstechnologie kombiniert FEELM Innovation und Elektronik für ein ultimatives Gefühl und erstklassiges Dampferlebnis.

Über SMOORE

SMOORE wurde 2009 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Zerstäubungstechnologien für risikoreduzierte Produkte, medizinische und pharmazeutische Produkte sowie für Schönheitsprodukte. Mit interdisziplinärer Zerstäubungsforschung und einem breit gefächerten Produktportfolio ist SMOORE bestrebt, eine fortschrittliche Plattform zu werden, welche die Lebensqualität steigert.

SMOORE investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, verfügt mit 14 Technologie-Forschungszentren weltweit über führende Produktionskapazitäten und vertreibt seine Produkte in mehr als 50 Ländern und Regionen. Das Unternehmen hat seinen Börsengang in Hongkong am 10. Juli 2020 angekündigt.

