Der chinesische Online-Handelsriese Alibaba prüft Kreisen zufolge derzeit die Möglichkeiten für sein Videogeschäft. Konkret geht es um die Streaming-Plattformen Youku und Tudou, die eventuell in die Filmgesellschaft Alibaba Pictures integriert werden könnten, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Personen, die mit der Sache vertraut sind.Damit wolle der Konzern die an der Börse in Hongkong gelistete Filmgesellschaft stärken, heißt es weiter.Die Überlegungen sind ...

