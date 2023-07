ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analyst Eamonn Ferry prognostizierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein Umsatzplus aus eigener Kraft von 3,2 Prozent. Damit liege er leicht über der Markterwartung von 3,0 Prozent. Die Volumina des Konsumgüterkonzerns dürften hingegen um 6,9 Prozent gesunken sein, während die Preise im Schnitt um gut 10 Prozent zugelegt haben sollten./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 15:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

