FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im späten Devisenhandel an der Marke von 1,09 US-Dollar eingependelt. Zuletzt lag die Gemeinschaftswährung mit 1,0896 Dollar moderat darunter in einem ruhigen Währungsgeschäft. Aus den USA gab es keine Impulse, denn die Finanzmärkte waren dort sind eines Feiertags geschlossen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0895 (Montag: 1,0899) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9179 (0,9175) Euro gekostet./bek/he