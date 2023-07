Verlängerung der Transaktionsvereinbarung mit Suzhou CATH

Anzeige / Werbung Seit Monaten belastet der Streit um die Besitzrechte am Manonoprojekt AVZ Minerals Ltd. (ASX: AVZ, FSE: 3A2). Die AVZ-Minerals-Aktie ist vom Börsenhandel ausgesetzt, sodass die interessierten Anleger weder Stücke verkaufen, noch neue Aktien hinzuerwerben können. Auch die Arbeiten auf dem Manono-Projekt selbst werden durch den Rechtsstreit belastet. Seit Monaten belastet der Streit um die Besitzrechte am Manonoprojekt AVZ Minerals Ltd. (ASX: AVZ, FSE: 3A2). Die AVZ-Minerals-Aktie ist vom Börsenhandel ausgesetzt, sodass die interessierten Anleger weder Stücke verkaufen, noch neue Aktien hinzuerwerben können. Auch die Arbeiten auf dem Manono-Projekt selbst werden durch den Rechtsstreit belastet. Umso erleichterter und dankbarer nehmen das AVZ-Minerals-Management und die Aktionäre des Unternehmens in diesen Tagen zur Kenntnis, dass der Partner Suzhou CATH Energy Technologies auch weiterhin an der Seite von AVZ Minerals steht und unverändert gewillt ist, das Transaction Implementation Agreement umzusetzen.



Es hätte eigentlich bereits im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres abgeschlossen werden sollen, denn nur noch wenige Punkte waren noch nicht erfolgreich umgesetzt, als der Rechtsstreit begann. Seitdem sehen sich die beiden Partner immer wieder gezwungen, das anvisierte Enddatum für die vollständige Umsetzung aller vertraglich vereinbarten Aspekte zu verlängern. Suzhou CATH steht fest zu AVZ Minerals und zum Manono-Lithium-Projekt Da auch der bei der letzten Verlängerung vereinbarte Termin nicht eingehalten werden konnte, kamen Suzhou CATH und AVZ Minerals Ende Dezember erneut überein, eine weitere Verlängerung des Abkommens zu vereinbaren. Sie sieht nun vor, dass das Transaction Implementation Agreement bis zum 28. Februar 2023 verlängert werden soll, um den Abschluss aller Formalitäten zu ermöglichen.



Mit dieser einvernehmlichen Übereinkunft machen beide Partner deutlich, dass sie auch weiterhin entschlossen sind, das Transaction Implementation Agreement wie geplant abzuschließen und die Entwicklung des Manono Lithium- und Zinnprojekts gemeinsam fortzusetzen.



Für die leidgeprüften Aktionäre des Unternehmens beginnt das neue Jahr deshalb mit einer positiven Nachricht. Sie unterstreicht, dass unabhängig von allen durch den Rechtsstreit hervorgerufenen Zweifeln das Manono-Projekt immer noch seinen Wert hat. Wäre es anders, hätten sich die Chinesen schon längst aus dem Projekt zurückgezogen.

