Deutsche Bank: droht der Aktie jetzt ein weiterer Abverkauf?

Bärenflagge! Aktives Verkaufssignal bei Deutsche Bank (DBK)!

Symbol: DBK ISIN: DE0005140008

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des immer noch größten deutschen Bankhauses verlor in den vergangenen sechs Monaten rund 16 Prozent ihres Kurswertes. Die Bärenflagge nach dem Pivot-Tief vom 26. Juni und das Bearish Engulfing am Ende der Chartformation deuten auf einen weiteren Abverkauf hin.

Chart vom 04.07.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 9.632 EUR

Meinung: Analysten bewerten das Wertpapier sehr unterschiedlich. Gelobt wird der Sanierungskurs des seit 2018 amtierenden Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing, der sich auch in einer positiven Tendenz bei den fundamentalen Kennzahlen niederschlägt. Auch die am vergangenen Wochenende vollendete gelungene Migration der Postbank-IT in die Systeme der Deutschen Bank fand Anerkennung.

Setup

Mögliches Setup: In charttechnischer Hinsicht haben wir mit dem Unterschreiten der Kerze vom Montag ein aktives Verkaufssignal und könnten somit einen Leerverkauf starten, sofern der Kurs nicht wieder nach oben dreht. Der Stop Loss läge über dem heutigen Hoch. Kursziel wäre das oben genannten Pivot-Tief. Die Zahlen zum zweiten Quartal kommen am 26. Juli, so dass ein längerer Swingtrade infrage kommt.

Aussicht: BÄRISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in DBK.

Veröffentlichungsdatum: 05.07.2023

