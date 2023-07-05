The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.07.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.07.2023
ISIN Name
LU0213961682 HSBC GIF-TURKEY EQUI.A C INVESTMENT
LU0165081950 HSBC GIF-EUROL.VALUE E C INVESTMENT
XS1747444245 BMW FIN. NV 18/23 MTN
XS2023633931 BK OF IRELD 19/24 FLR MTN
BE6305977074 EUROCLEAR BK 18/23 MTN
DE000A1R00N5 SACHSEN-ANH.LS06/16
LU0077500055 CANDR.BDS-EO L.TRM INH.KC INVESTMENT
AT0000801170 ALL WORLD INHABER-ANT. T INVESTMENT
AT0000A23QN6 C-QUADR.CROSS.BOND R VA INVESTMENT
AT0000A23QM8 C-QUADR.CROSS.BOND R AA INVESTMENT
XS0951155869 VIER GAS TRA. MTN13/23
DE0008879057 K.F.W. 03/23 INFL.LKD.
DE000NRW0FL2 LAND NRW SCHATZ14R1317
DE000LB1P0M6 LBBW IHS FLR 18/23
XS0951565091 ENI S.P.A. 13/23 MTN
XS2201937211 SUN.CH.HLDGS 20/23
NO0010887508 SECOP GROUP FLN 20/24
DE000LB1B068 LBBW STUFENZINS 16/23
IT0005339194 SAXA GRES 18/23
DE000HLB2F07 LB.HESS.-THR.IS.07A/2015
DE000CZ45V66 COBA 20/23 S.959
US29874QEH39 EBRD 20/23 MTN 144A
LU0945626439 GRD-DUCAL LUX. 13/23
XS1788973573 AKELIUS RES.PROP. 18/78
GB00BFYFCF43 ESCHER MARWICK 18/23 MTN
LU0213961765 HSBC GIF-TURKEY EQUI.A D INVESTMENT
XS1949711094 VOLKSW.FIN.SERV 19/23 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.07.2023
ISIN Name
LU0213961682 HSBC GIF-TURKEY EQUI.A C INVESTMENT
LU0165081950 HSBC GIF-EUROL.VALUE E C INVESTMENT
XS1747444245 BMW FIN. NV 18/23 MTN
XS2023633931 BK OF IRELD 19/24 FLR MTN
BE6305977074 EUROCLEAR BK 18/23 MTN
DE000A1R00N5 SACHSEN-ANH.LS06/16
LU0077500055 CANDR.BDS-EO L.TRM INH.KC INVESTMENT
AT0000801170 ALL WORLD INHABER-ANT. T INVESTMENT
AT0000A23QN6 C-QUADR.CROSS.BOND R VA INVESTMENT
AT0000A23QM8 C-QUADR.CROSS.BOND R AA INVESTMENT
XS0951155869 VIER GAS TRA. MTN13/23
DE0008879057 K.F.W. 03/23 INFL.LKD.
DE000NRW0FL2 LAND NRW SCHATZ14R1317
DE000LB1P0M6 LBBW IHS FLR 18/23
XS0951565091 ENI S.P.A. 13/23 MTN
XS2201937211 SUN.CH.HLDGS 20/23
NO0010887508 SECOP GROUP FLN 20/24
DE000LB1B068 LBBW STUFENZINS 16/23
IT0005339194 SAXA GRES 18/23
DE000HLB2F07 LB.HESS.-THR.IS.07A/2015
DE000CZ45V66 COBA 20/23 S.959
US29874QEH39 EBRD 20/23 MTN 144A
LU0945626439 GRD-DUCAL LUX. 13/23
XS1788973573 AKELIUS RES.PROP. 18/78
GB00BFYFCF43 ESCHER MARWICK 18/23 MTN
LU0213961765 HSBC GIF-TURKEY EQUI.A D INVESTMENT
XS1949711094 VOLKSW.FIN.SERV 19/23 MTN