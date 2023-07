Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,87 Prozent und 3.205,93 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,77 Prozent auf 1.622,20 Zähler. Angetrieben wurden die Indizes vor allem vom Kurssprung der schwer gewichteten OMV-Aktie. Die Aktie des Öl- und Gaskonzerns schloss am Dienstag mit einem Plus von 7,4 Prozent. Die OMV-Aktie konnte am Nachmittag nach einem Bericht über eine mögliche Fusion der Tochter Borealis stark zulegen. Abu Dhabi und die OMV erwägen Kreisen zufolge die Zusammenlegung der beiden Unternehmen Borouge und Borealis. Durch eine Fusion könnte ein Chemie- und Kunststoffkonzern mit einem Marktwert von mehr als 30 ...

