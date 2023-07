(shareribs.com) London 05.07.2023 - Rohöl der Sorte Brent verliert am Mittwoch erneut leicht. Die Marktteilnehmer sind weiterhin verunsichert über die zu erwartende Nachfrageentwicklung. Russland und Saudi-Arabien haben gestern weitere Kürzungen der Rohölförderung bzw. der Rohölexporte angekündigt. Saudi-Arabien will auch im August eine Million Barrel/Tag weniger produzieren. Moskau will im August ...

