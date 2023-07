HV Bericht 2023: artec technologies AG

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) der artec technologies AG (kurz "artec") fand als Präsenz-Veranstaltung statt. Veranstaltungsort war "Stratmanns Haus am See" in 49459 Lembruch. Hier mein Bericht für Sie:Beginn war gegen 10:00 Uhr.Auf der Agenda standen 4 Beschlussvorschläge:1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 (wie üblich dazu keine Abstimmung).2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 20223. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 20224. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023Diese Tagesordnungspunkte ("TOPs") sind im Grunde Standard. Die Veranstaltung wurde durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats Veith Hamper eröffnet. Dieser stellte fest, dass keine Gegenanträge oder Ergänzungen der Tagesordnung eingegangen sind.Es saßen geschätzt 12 oder 13 Aktionäre im Publikum. Es folgte der Vortrag des Vorstandsvorsitzenden Thomas Hoffmann. Hier die Mitschrift (ohne Gewähr):Herr Hoffmann kündigte an, den Aktionären einen Überblick über den Geschäftsverlauf und die aktuelle Lage unseres Unternehmens zu geben.Das Jahr 2022 stellte demnach sowohl für unsere geschätzten Kunden als auch für unser Unternehmen und unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine große Herausforderung dar. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die weltweiten Lieferengpässe, die drastische Inflation, die explodierenden Energiekosten und die verheerenden menschlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen des russischen Angriffs auf die Ukraine führten erneut zu einer mentalen, aber auch wirtschaftlichen Belastung für unser Unternehmen und die gesamte Branche. Wir müssen leider feststellen, dass die operative Entwicklung der artec im Jahr 2022 insgesamt nicht zufriedenstellend war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...