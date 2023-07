Siemens Energy: Defensiver Einstieg nach dem Absturz?

Ende Juni schockte Siemens Energy (DE000ENER6Y0) mit einer Gewinnwarnung, die Aktie ging mit einem Minus von 37,3 Prozent aus dem Handel: Abermals belasten Qualitätsmängel mit 1 Mrd. Euro und verzögern die Sanierung. Die 67-prozentige Windenergie-Tochter Siemens Gamesa sackte wegen steigender Kosten und technischer Probleme bereits vor Jahren in die Krise; der Zeitpunkt eines Break-Evens ist noch nicht absehbar. An der Börse hat Siemens Energy über 5 Mrd. Euro an Wert verloren; die Marktkapitalisierung beträgt nur noch 11,6 Mrd. Euro. Wer auf eine Stabilisierung des Aktienkurses auf niedrigem Niveau setzt, kann sich mit Zertifikaten defensiv positionieren.

Discount-Strategie mit 16 Prozent Puffer (Dezember)

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley (DE000MB80ER6) weist beim Preis von 13,62 Euro einen Sicherheitspuffer von 16 Prozent auf. Der maximale Gewinn beträgt bei einem Cap von 15 Euro also 1,38 Euro oder 21,5 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag (15.12.23) auf oder über dem Cap schließt. Andernfalls erhalten Anleger einen Barausgleich in Höhe des Schlusskurses.

Bonus-Strategie mit 53,8 Prozent Puffer (Dezember)

Sofern die Aktie bis zum 15.12.23 niemals die Barriere bei 7,50 Euro verletzt (Puffer 53,8 Prozent!), erhalten Anleger im Bonus-Cap-Zertifikat der SG (DE000SN4RZ71) den Bonus- und Höchstbetrag von 16,80 Euro. Beim Preis von 15,97 Euro (interessantes Abgeld von 1,5 Prozent) errechnet sich eine Renditechance von 0,83 Euro oder 11 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt eine Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 10,3 Prozent Puffer (März)

Die Aktienanleihe der LBBW mit der ISIN DE000LB3H699 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Zinssatz von 4,5 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 15.3.24 über dem Basispreis von 14,50 Euro, dann erzielen Anleger durch den Kaufpreis weit unter pari eine Rendite von 18,1 Prozent p.a. Andernfalls erhalten sie die Lieferung von 68 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 14,50 Euro; Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Wer davon ausgeht, dass die Aktie von Siemens Energy nach dem Absturz das Schlimmste überstanden hat, kann sich mit den Zertifikaten defensiv positionieren und bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren - inklusive komfortabler Sicherheitspuffer.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de