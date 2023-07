Der ETF-Anbieter Invesco bringt einen neuen und günstigsten ETF auf den FTSE All World Index auf den Markt. Doch was kann das Produkt? Und eignet sich eher ein ETF auf den MSCI World oder den FTSE All World Index mehr? Eine Sache kann leicht verwirrend sein: Denn wenn man an der Börse vom Welt-Aktien-Index spricht, dann meint man damit meistens den MSCI World Index. Dieser beinhaltet aber lediglich etwa über 1.500 Aktien aus 23 Industrienationen. ...

