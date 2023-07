Schwache Daten belasten Aktien auch am US-Feiertag nicht von Sven Weisenhaus An den Börsen herrschte wegen des gestrigen Feiertags in den USA (Independence Day) ein sehr ruhiger Handel. Bereits am vorgestrigen Brückentag bewegten sich die Kurse nur sehr langsam von der Stelle, wenn überhaupt. An der Wall Street liefen die Aktienindizes in sehr engen Bahnen nur seitwärts. Derweil erlitt der DAX leichte Kursverluste, die man als Gewinnmitnahmen einordnen kann. ISM: US-Wirtschaft schrumpft im Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...