Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen bezüglich der FOMC-Sitzung der US-Notenbank in diesem Monat haben sich zuletzt nicht mehr wesentlich verändert, so die Analysten der Helaba.Der unerwartet schwache ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes habe keinen großen Einfluss gehabt, auch weil Notenbanker, allen voran FED-Chef Powell in der letzten Woche, deutlich gemacht hätten, dass die Dämpfung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und der Dynamik am Arbeitsmarkt bisher noch nicht ausreichend gewesen sei, um die Inflation zu drücken. ...

