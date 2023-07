Berlin (ots) -Die Schülerinnen und Schüler des Campus Berufsbildung e.V. haben beim diesjährigen Wettbewerb "Berliner Klima Schulen" erfolgreich teilgenommen und zählen zu den 12 Preisträgern. Insgesamt haben sich über 1.100 Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb beteiligt und mit ihren Ideen und Projekten zum Klimaschutz beeindruckt.Im Schuljahr 2022/2023 haben 57 Teams aus 33 Berliner Schulen ihre Filme, Aktionen, Pläne und konkreten Vorhaben eingereicht. Das Engagement und die Kreativität der Schülerinnen und Schüler sind beispielhaft und bieten einen inspirierenden Beitrag zur Bewältigung der globalen Klimakrise.Um die Vielfalt dieser Projekte angemessen zu würdigen, wurden insgesamt 12 Teams mit einem Preisgeld von je 500 Euro ausgezeichnet.Auch der Campus Berufsbildung e.V. gehört zu den Preisträgern und überzeugte die Jury mit ihrem zukunftsorientierten Ansatz. Die Schülerinnen und Schüler haben ein Solargitter entwickelt, welches von innen an die Fenster angebracht werden. Die besondere Struktur des Streckmetalls nutzt die Sonneneinstrahlung zur Erhöhung der Raumtemperatur. Der Effekt: Einsparung von fossiler Wärmeenergievon ca. 15 - 20 % bei gleichbleibender Raumtemperatur.Der Verein Campus Berufsbildung e.V. freut sich über die Auszeichnung und wird sich auch weiterhin aktiv für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzen. "Das Projekt Solargitter hat uns so überzeugt, dass wir planen, alle Fenster unserer Klassenräume an unseren vier Schulstandorten damit auszustatten.", sagt Detlev Hoffmeister, Vorstand von Campus Berufsbildung e.V. Das Solargitter wird passend zur Fenstergröße individuell angefertigt und mit einem Alurahmen versehen. Dies ermöglicht die temporäre Anbringung ohne eventuelle Schäden an einem Mietobjekt. Im Sommer kann das Solargitter jederzeit mit wenigen Handgriffen vom Fenster wieder entfernt werden.Pressekontakt:Verena BockPressekontaktTel.: 030 755 121 0027Mail: presse@campus-berlin.deCampus Berufsbildung e. V.Friedrichstraße 23110969 BerlinOriginal-Content von: Campus Berufsbildung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106011/5550475