Vorstand erwägt Kapitalerhöhung als Privatplatzierung Bundesbauministerium und der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW haben im März ein zweistufiges europaweites Ausschreibungsverfahren für zukunftsweisende Konzepte des seriellen und modularen Wohnungsbaus gestartet. Im ersten Teil der Ausschreibung mussten Bieter ihre Kompetenz im seriellen und modularen Bauen über verschiedene Referenzprojekte sowie ihre wirtschaftliche Potenz belegen, um für die zweite Stufe zugelassen zu werden. Traumhaus hat diese erste Hürde der europaweiten Ausschreibung genommen. In der zweiten Stufe - zu der maximal 40 Bieter zugelassen worden sind - wird Traumhaus auf einem fiktiven Grundstück ein Gebäude in Massivbauweise seriell und modular planen und entwickeln, sowie den Preis für das Gebäude festlegen. Die Unternehmen, die auch diesen Teil der Ausschreibung erfolgreich abschließen, ziehen daraus einen Zeit-Vorteil gegenüber den Mitbewerbern. Denn es existiert nun eine Rahmenvereinbarung, die europaweit gilt und es gerade öffentlichen Unternehmen ermöglicht, langwierige Ausschreibungen zu vermeiden. Otfried Sinner, Vorstandsvorsitzender Traumhaus AG: "Dass Traumhaus in der zweiten und finalen Runde dieses Programms für serielles und modulares Bauen 2.0 erreicht hat, freut uns sehr. Wir sind Pionier im seriellen und modularen Bauen und haben gerade unser Baukompetenzzentrum in der Nähe von Koblenz, im Zentrum unseres Absatzgebiets in Betrieb genommen. Im ersten Schritt produzieren wir dort günstig und schnell mit hoher Qualität umweltverträgliche und energetische Mauerwerks-Module in Massivbauweise. Wir planen den Standort perspektivisch in mehreren Schichten zu fahren und dort weitere Modulkomponenten für den seriellen Bau und Ausbau zu entwickeln und zu produzieren. Was ursprünglich nur für unsere eigenen Projekte vorgesehen war, erfreut sich zunehmender Nachfrage von Dritten, denen wir unsere Produkt- und Servicepalette nun geöffnet haben." Um den allgemeinen Handlungsrahmen und diesen Innovationsvorsprung in der Forschung und Entwicklung beim seriellen und modularen Bauen in Massivbauweise zu sichern, erwägt der Vorstand der Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2) eine Kapitalerhöhung auf dem Wege einer Privatplatzierung. Bislang wurden alle Aktivitäten aus dem laufenden Cash-Flow getätigt. "Wir können feststellen, dass mittlerweile das Interesse am Kauf einer Wohnimmobilie wieder zunimmt - wenn auch noch auf niedrigem Niveau. Der Markt bleibt aber auch weiterhin angespannt und der deutlich langsamere Abverkauf zwingt uns in Projektentwicklung und Bau zu mehr Vorfinanzierung. Das belastet die Liquidität des Unternehmens erheblich stärker als vor der Krise und dauerhaft, ist aber zur Sicherung der geplanten Umsätze erforderlich", so Otfried Sinner. Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG mit Sitz in Wiesbaden ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und Pionier im seriellen Bau in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. Traumhaus AG Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de Medienkontakt:

