Stuttgart (www.fondscheck.de) - Growth Investing kombiniert mit Risikomanagement: Der auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Aktienfonds "AI Leaders" (ISIN DE000A2PF0M4/ WKN A2PF0M) hat seit Jahresanfang fast 26 Prozent zugelegt und damit den Sektordurchschnitt der Aktienfonds "All Cap Welt" deutlich hinter sich gelassen, so die Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

