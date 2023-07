EQS-News: action press AG / Schlagwort(e): Kooperation

action press AG: action press offizieller Fotopartner von New Zealand Rugby mit ihrem Flaggschiff "All Blacks"



05.07.2023 / 10:51 CET/CEST

action press wird zum Medientechwert und startet mit der britischen SmartFrame Technologies das Streaming-Geschäftsmodell im digitalen Sportfotomarkt Hamburg, 05. Juli 2023 - Die Bildagentur action press (Hamburg) wird exklusiv die gesamte offizielle Fotoproduktion für die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft "All Blacks" übernehmen und diese weltweit über die innovative Streaming-Plattform des britischen Softwarespezialisten SmartFrame Technologies, Inc. (London) verbreiten. Aus diesem Anlass begründet action press eine Technologiepartnerschaft mit SmartFrame für den digitalen Fotomarkt. Dieses ermöglicht potenziell attraktive Skaleneffekte, da ein signifikanter Teil des erwarteten Umsatzes auf der Monetarisierung der Bildaufrufe im Internet basiert. Weitere Fotoprojekte mit global reichweitenstarken Sportmarken sind in Vorbereitung, New Zealand Rugby mit All Blacks sind der erste Auftraggeber im neuen Streaming-Geschäftsmodell. Für die Coverage aller Spiele und sonstigen offiziellen Termine der All Blacks in Neuseeland sowie im Ausland baute action press ein zehnköpfiges Team erfahrener Berufssportfotografen in Neuseeland auf und bedient sich ansonsten des eigenen in Jahrzehnten etablierten weltweiten Fotografennetzwerkes. Neues Monetarisierungsmodell durch Streaming Mit der SmartFrame-Technologie gelingt action press die Monetarisierung der Bildaufrufe im Internet, statt wie bisher die Nutzung der Fotos gegen eine feste Gebühr lizensieren zu lassen. Endlich erschließen Sportclubs und -Ligen neue Umsatzquellen und erzielen eine stärkere Fanbindung aufgrund des hochwertigen Medienmaterials. Der jeweilige Verband zahlt die Assignments und Werbekunden zahlen pro Aufruf. Abhängig von der Anzahl an Seitenbesuchen (Page Impressions) erhalten Medien einen Anteil der Werbeerlöse und zahlen nichts. Verlage erhalten kostenlosen Zugriff auf hochwertiges Bildmaterial. Die Streaming-Plattform erlaubt die Platzierung attraktiver, interaktiver und mehrformatiger In-Image-Werbung, die Einnahmen daraus werden zwischen den beteiligten Parteien aufgeteilt. Der Verein hat das volle Eigentum und die Kontrolle über die aufgenommenen Bilder. Hinzu kommt der Schutz gegen Fotodiebstahl. "Die Fotografie fesselt und inspiriert Internetznutzer in aller Welt, ganz besonders in so leidenschaftlichen Bereichen wie dem Sport", kommentiert Ulli Michel, CEO von action press. "action press berichtet täglich von Sportereignissen auf der ganzen Welt. Ob Wimbledon, Fussballweltmeisterschaften, Olympische Spiele, den Rennen der Formel 1 und vielen anderen Wettkämpfen. Einer unserer Fotografen ist immer vor Ort. Unsere Technologiepartnerschaft eröffnet nun neue, größere Umsatzmärkte, besonders im Sponsoren- und Werbebereich. Das ist ein Win-Win-Konzept für den Sportsektor". Neue Betrachtungsfunktionen, kontextbezogene Werbeplatzierung, Wertschöpfung auch für Verlage und Fotografen Die Streaming-Plattform von SmartFrame bietet interaktive Betrachtungsfunktionen vom hochauflösenden Vollbild bis zum Hyper-Zoom auf Details. Dies ermöglicht allgemein stärkere Nutzerbindung und speziell in der Sportfotografie mehr Fan-Engagement, bessere Sponsorenplatzierung und wirksame kontextbezogene Werbeplatzierung. Der neuseeländische Rugby-Verband erhält durch das neue werbefinanzierte Modell von SmartFrame höhere Erträge. Verlage und Fotografen werden ebenso an den Sponsoring- und Werbeeinnahmen beteiligt. Rob Sewell, CEO von SmartFrame Technologies, ergänzt: "Sportmarken und Fotografen hatten lange Zeit kaum Einfluss auf ihr Bildmaterial. Das geistige Eigentum wurde allzu oft nicht den Sportmarken zugewiesen, die für die Fotodienstleistungen bezahlt hatten. Wir stehen an der Spitze eines Wandels, der die Karten neu mischt und diesen Kreislauf durchbricht. Die Eigentümer von Inhalten haben wieder das Sagen und entscheiden, wie sie ihre Assets erstellen, kontrollieren und deren Wert maximieren. Das neuseeländische Rugby gehört zu den ersten großen Sportmarken, die das Potenzial des schnell wachsenden digitalen Werbemarktes für eine nachhaltige Wertschöpfung erkannt haben. Wir freuen uns darauf, mit einigen der renommiertesten Sportteams der Welt und mit action press zusammenzuarbeiten, um ein neues Konzept für bildzentrierte und unabhängige Werbeeinnahmen zu schaffen." Die offizielle Fotosammlung des neuseeländische Rugbys finden Sie hier: https://images.nzrugby.co.nz

Über SmartFrame: SmartFrame Technologies Ltd. wurde 2015 gegründet und ist ein in London ansässiger Softwareanbieter, der den Standard für digitale Bilder neu definiert. Seine SmartFrame-Plattform ermöglicht es Inhalte-Eigentümern und Marken, ihre Inhalte zu schützen und bestmöglich zu präsentieren. Gleichzeitig können Verlage hochwertige Bilder beziehen und einbinden, und alle Beteiligten können durch integrierte Werbung neue Einnahmequellen erschließen. Über action press: Die action press international GmbH (Hamburg) ist in 120 Ländern aktiv und stützt sich zusammen mit Partnern auf ein Netzwerk von rund 5000 Fotografen. Sie gehört zusammen mit der ebenfalls in Hamburg ansässigen ddp Media GmbH zur action press AG mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Bildagenturgruppe verfügt mit einem Bestand von mehr als 200 Millionen Fotos und Videos über eine der größten Datenbanken digitaler Mediaassets der Welt. action press gilt als eine führende Marke für News, Sport und Entertainment-Inhalte. ddp ist der ressortübergreifende Qualitätsanbieter von Fotos, zu dem die Marken ddp images, Picture Press, Intertopics und Food Centrale sowie die Bildagentur Stella Pictures (Stockholm) gehören. Den Vorstand der action press AG bilden Ulli Michel und Prof. Moritz Hunzinger, CEO der ddp Media GmbH ist Vicente Poveda. Rückfragen: Vorstand der action press AG - Prof. Moritz Hunzinger: moritz.hunzinger@actionpress.de, +49 171 60 333 20 - Ulli Michel: ulli.michel@actionpress.de, +49 172 253 73 03 https://www.actionpress-ir.de Geschäftsführung der ddp media GmbH - Vicente Poveda: vicente.poveda@ddpimages.com , +49 170 285 42 13 https://ddpimages.com



05.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

