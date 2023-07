Zürich (www.anleihencheck.de) - Mit jeder weiteren Zinserhöhung werden die Kreditkonditionen der Banken zusätzlich verschärft, was die Abwärtsrisiken für die Konjunktur erhöht, so die Experten von Swisscanto.In diese Richtung würden auch die jüngsten Vorlauf- und Stimmungsindikatoren zeigen, die ihren Abwärtstrend mehrheitlich fortgesetzt hätten. In Nordamerika, Europa und Australien würden die Experten von Swisscanto im 2. Halbjahr deshalb unverändert mit einer Rezession rechnen. Die Chancen für einen milden Verlauf würden die Experten dabei aber weiter als intakt erachten, weshalb dies aus Anlegersicht kein abschreckendes Szenario darstellen sollte. ...

