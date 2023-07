Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der feiertagsbedingten Abwesenheit der US-Marktteilnehmer und mangels wichtiger Datenveröffentlichungen verlief der gestrige Handelstag in relativ ruhigen Bahnen, so die Analysten der Helaba.Das Umfeld am Rentenmarkt sei aufgrund vorhandener Zinssorgen weiterhin schwierig, während sich der Euro oberhalb wichtiger Unterstützungen halten könne. Am Aktienmarkt sei es mangels Einflussfaktoren zu wenig veränderten Notierungen gekommen. ...

