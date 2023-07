DJ PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera bringt neues BELIXOS® ACTIVE CARE auf den Markt

Leverkusen (pta/05.07.2023/11:25) - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113) gibt bekannt, dass die Wirkkosmetikserie belixos® um den Pflegeschaum belixos® ACTIVE CARE erweitert wurde.

belixos® ACTIVE CARE ist ein hautberuhigender Pflegeschaum für gereizte und juckende Haut, der sowohl als Basispflege bei Neurodermitis und Schuppenflechte, als auch zur lindernden Intensivpflege bei alltäglichen Hautproblemen eingesetzt werden kann. Mit seiner innovativen Formulierung als Schaum sorgt er für ein angenehmes Hautgefühl ohne Fettfilm und schafft es durch die reduzierte Schaumformulierung, die hochwertigen Inhaltsstoffe besonders schonend zu verteilen.

Aufgrund des hohen Innovationsgrades konnte Biofrontera die zugrunde liegende innovative Schaumformulierung zum Patent anmelden.

Wie in der bisherigen belixos® Kosmetikserie steht die traditionelle Heilpflanze Mahonia als Wirkstoff im Mittelpunkt. Die in Europa noch recht unbekannte Heilpflanze, die seit Jahrhunderten in der Medizin der indigenen Völker Nordamerikas verwendet wird, ist für ihre entzündungshemmenden, juckreizstillenden und antiseptischen Eigenschaften bekannt.

Mit Hilfe der von Biofrontera entwickelten Biocolloid-Technologie können die pflanzlichen Wirkstoffe sehr schnell in die Epidermis eindringen und sich dort verteilen, um in dieser sehr empfindlichen und für äußere Einflüsse besonders zugänglichen Hautschicht ihre beruhigende und regenerierende Wirkung zu entfalten.

"Mit diesem hochmodernen Produkt stärken wir unsere Position als innovatives Unternehmen im Bereich der Dermatologie. Mit der Markteinführung von belixos® ACTIVE CARE erweitern wir unser Produktangebot, indem wir zusätzlich eine Basispflege für gereizte und juckende Haut anbieten. Wir werden belixos® vor allem bei Dermatologen bewerben, damit Biofrontera als wichtiger Partner und Experte in der Dermatologie stärker wahrgenommen wird", kommentiert Pilar de la Huerta, Finanzvorstand der Biofrontera AG, die Markteinführung.

belixos® ACTIVE CARE wird in Deutschland in zwei Produktgrößen in Apotheken und über den Online-Händler Amazon erhältlich sein, als 35ml-Dose zu EUR 19,95 UVP und als 100ml-Dose zu EUR 29,95 UVP.

Hintergrund:

Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Medikamente und medizinischer Kosmetika spezialisiert ist. Das Leverkusener Unternehmen entwickelt und vertreibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Pflege der Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von hellem Hautkrebs und dessen Vorstufen. Ameluz® wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in den USA vermarktet. In Europa vertreibt das Unternehmen zudem die Dermokosmetikserie Belixos®, eine Spezialpflege für geschädigte oder erkrankte Haut. Biofrontera hat eines der wenigen deutschen Unternehmen eine zentralisierte europäische und eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten. Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 gegründet und ist an der Frankfurter Börse (Prime Standard) und gelistet. http://www.biofrontera.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Biofrontera zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Biofrontera tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Biofrontera ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

