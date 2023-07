DJ PTA-Adhoc: UMT United Mobility Technology AG: UMT AG plant nach dem Vorsichtsprinzip konservative Wertberichtigungen im Jahresabschluss 2022

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/05.07.2023/11:30) - Im Rahmen der Aufstellung des Einzelabschlusses der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) zum 31.12.2022 beabsichtigt der Vorstand, eine Wertberichtigung für die Beteiligung an der Buchberger Baugeräte Handel GmbH und an der Buchberger Baumaschinen Vermietung und Service GmbH um ein Drittel des Wertes vorzunehmen, da die Baubranche stagniert und der Rechtsfall vorliegt.

Außerdem plant der Vorstand, die Bewertung der Beteiligung an der UMS United Mobile Services GmbH auf 0,5 Mio. EUR zu reduzieren, da die Erfolge aus dem Payment Geschäft noch nicht vorzuweisen sind. Die 0,5 Mio. EUR reflektieren die IP-Rechte an der Payment-Plattform, die als Grundlage für das anstehende "Pay-per-Part"-Projekt dienen.

(Ende)

Aussender: UMT United Mobility Technology AG Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 20 500 680 E-Mail: investor.relations@umt.ag Website: www.umt.ag

ISIN(s): DE000A2YN702 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2023 05:30 ET (09:30 GMT)