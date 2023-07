Heiligenroth (ots) -Der Hamburger Comedian, der seit 2006 die YouTube-Welt auf den Kopf stellt, meldet sich endlich musikalisch zurück. Buddy Ogün, jahrelanger Dauergast bei TV Total und erfolgreicher Teilnehmer der WOK WM, geht am 7. Juli mit seiner Single "Salamander Alexander" an den Start.In gewohnter Manier, saukomisch und ohne Sinn und Verstand, performt der 39-Jährige im bequemen Jogger aus billiger Fallschirmseide den Song, der unter der Federführung des deutschen Partyschlager-Labels Nummer 1, Summerfield Music, entstanden ist."Salamander Alexander" ist eine Hommage an Buddy Ogüns besten Freund, der ihn schon seit seinem ersten Atemzug begleitet. "Mein bester Freund ist ein Salamander und sein Name ist Alexander", heißt es im Refrain und wird getoppt mit "er wohnt gemütlich in meiner Hose und er duftet wie eine Rose".Seit 10 Jahren träumt der Erfinder von 13 verschiedenen Charakteren wie den "Roughrider of Love", Denises Bruder Mozart oder Wettermoderator Norbert Hückeswagen von einer Ballermann-Karriere. Den Anstoß, sich erneut auf das Mekka Mallorca zu stürzen, brachte Bierkönig-Star "Tobee" mit sich, als er Buddy Ogüns Single "Margarethe (Sie war 44...)" von 2010 coverte.Gemeinsam mit seinem Manager und langjährigen Weggefährten "Vibekingz" fand der charismatische Tausendsasa bei Summerfield Music eine Heimat für schrägen Humor und genügend Knowhow, es dieses Mal musikalisch richtig krachen zu lassen. Nun soll es so weit sein: Buddy Ogün hat sein schönstes Jäckchen aus dem Schrank geholt, die Tropfen im Schritt seiner Jogginghose auf der Heizung getrocknet und anschließend ausgebürstet und ist nun, untenrum frisch gemacht, bereit, endlich durchzustarten."Salamander Alexander" ist nach Songs wie "Dein Atem macht mich breit" und "Jackpot" also endlich der Song für den Malle-Durchbruch, auf den der Radiopreisgewinner von 2018 in der Kategorie Comedy so lange warten musste.Der Song "Salamander Alexander" ist ab Freitag, 07. Juli 2023 pünktlich ab Mitternacht auf allen Portalen verfügbar.Wir bedanken uns für die redaktionelle Beachtung und vermitteln Ihnen gerne Interviews, Zitate oder O-Töne.Pressekontakt:Jana ScholzPresse- und PR-ManagementSummerfield Grouppresse@summerfield-group.com+49 163 866 55 69Original-Content von: Summerfield Music oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170983/5550762