Das erste Börsenhalbjahr 2023 ist in den Büchern und sollte bei investierten Anlegern für zufriedene Gesichter sorgen. Kurz vor seinem 35. Geburtstag markierte der DAX noch ein neues Rekordhoch und steht seit Jahresbeginn mit fast 16 Prozent im Plus. Damit erreichte der deutsche Leitindex in sechs Monaten bereits seine doppelte durchschnittliche Jahresrendite, ...

