Am Mittwoch erhält die SAP-Aktie (WKN: 71640) gleich zwei positive Analystenkommentare. Kann das dem Papier Auftrieb verleihen? Und wo geht es jetzt mit dem Titel hin? SAP vorgestellt Die SAP SE ist ein deutscher Softwarekonzern mit Sitz im baden-württembergischen Walldorf. Gemessen am Umsatz ist das Unternehmen Europas größter Softwareanbieter und rangiert im weltweiten Vergleich in den Top 5. Mit einer Marktkapitalisierung von über 150 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...