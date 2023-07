Seit dem Beginn der Corona-Pandemie herrscht an der Börse kein Mangel an Übertreibungen und völlig irren Stories. Eine Folge der Liquiditätsschwemme der Notenbanken einerseits, andererseits aber auch Ausdruck der Tatsache, dass das Interesse an Aktien seither stark zugenommen hat. Nicht immer sind Anleger dabei auf einem guten Weg, manchmal sind sie schlicht auf dem Holzweg: So wie bei Meme-Aktie Bed Bath & Beyond.Nach vielen Kreditaufschüben und Kapitalerhöhungen musste das Unternehmen Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...