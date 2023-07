DJ PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: "Going Forward" Strategie der UMT AG

München (pta/05.07.2023/14:45) - Nachdem - wie heute veröffentlicht - die konservativen Wertberichtigungen im Jahresabschluss der UMT United Mobility Technology AG zum 31.12.2022 vorgenommen wurden, ist nun der Weg frei für die neue "Going Forward" Strategie der UMT AG.

Die UMT AG versteht sich nach wie vor als innovatives Softwarehaus und beabsichtigt, sich mit dem Erwerb einer KI-basierten DMS ("Dokumentenmanagementsystem")-Lösung im Bereich KI zu positionieren. Dabei sind die Markteintrittschancen gut, da die neue DMS-Lösung erst kürzlich von SAP zertifiziert wurde. Die Vermarktung erfolgt als Zusatzprodukt zur SAP ERP-Lösung und bietet den Unternehmen eine revisionssichere Archivierung ihrer Belege an. Dabei ist die "Signierung" von Dokumenten der ausschlaggebende Grund dafür, dass ein Beleg nicht manipuliert werden kann. Mittels KI-Algorithmus kann ein Unternehmen eingehende Dokumente wie zum Beispiel eine Auftragsbestätigung automatisch digitalisieren.

"Jedes Unternehmen wird zukünftig im Rahmen der digitalen Transformation eine DMS-Lösung in dieser Form benötigen," so Thomas Teufel, Vorstand der UMT AG, und fügt hinzu: "Im Bereich Payment beabsichtigen wir, auf Basis der bestehenden UMT Payment Plattform im B2B-Markt ebenfalls eine Lösung anzubieten, um den Prozess "Pay-per-Part" zu adressieren".

Zur Sicherung der Liquidität der Gesellschaft und damit die "Going Forward" Strategie besser umgesetzt werden kann, ist auf der anstehenden Hauptversammlung der UMT AG ein Beschluss zu einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für alle Aktionäre vorgesehen. Bei erfolgreicher Umsetzung der geplanten Kapitalerhöhung wird sich die UMT AG durch den Zukauf von Softwarerechten und IT-Unternehmen verstärken, um so die "Going Forward" Strategie fachlich und personell zu untermauern.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG steht als "TechnologieHaus" für die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Lösungen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Mit Mobile Payment, Smart Rental und MEXS verfügt UMT über technologische Plattformen für Bezahlung, digitale Vermietung und nun auch für Kommunikation. Das softwareorientierte Technologie-Portfolio reicht nun weit über Payment hinaus und umfasst außerdem Commerce, IoT sowie mit MEXS auch Kommunikation und stellt die Basis dar für zukunftsweisende, integrierte Produkte. UMT ist heute weit mehr als ein FinTech-Unternehmen und bedient neben den Branchen Handel und Vermietung auch die Industrie.

Die über ein Jahrzehnt aufgebaute IT- und Consulting-Expertise im Bereich E-Commerce und Payment ist die Basis für wertschaffende Investitionen in Unternehmen, die zur digitalen Transformation des Mittestands beitragen und liefert so die Antworten auf die drängendsten Fragen der Unternehmen. Im Fokus der Investment-Aktivitäten stehen mittelständische Firmen mit zukunftsorientierten und stabilen Geschäftsmodellen. Ziel ist es, mit der zukunftsorientierten "Buy-and-Build"-Strategie an der digitalen Transformation zu partizipieren und damit im UMT Konzern deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse, bei nachhaltiger Profitabilität und stetigem Cashflow, zu realisieren.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70 ( https://www.boerse-frankfurt.de/equity/DE000A2YN702 ), ISIN: DE000A2YN702 ( https://www.boerse-frankfurt.de/equity/DE000A2YN702 )) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

Aussender: UMT United Mobility Technology AG Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 20 500 680 E-Mail: investor.relations@umt.ag Website: www.umt.ag

ISIN(s): DE000A2YN702 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

