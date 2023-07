Der DAX konnte am Montag bis 16.210 Punkten ansteigen, war aber bereits zuvor deutlich überkauft und rutschte in der Folge wieder ab. Der DAX ging am Montag mit einer bärischen Tageskerze bei 16.104 Punkten aus dem Handel und setzte die Abwärtsbewegung auch am Vortag weiter fort. Am heutigen Mittwoch zeigt sich der DAX im Bereich von 15.950 Punkten tiefer. Im Tagestief ist der DAX bisher bis 15.912 Punkte gefallen und damit bis zur massiven Unterstützung ...

