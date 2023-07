Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die UBM Development AG eine Anleihe mit einem Volumen von 50 Mio. Euro, einer Laufzeit von 4 Jahren bis 2027 und einem Kupon von 7 Prozent platziert. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und das positive Votum.

Nach Aussage des Analysten stamme ein Betrag von rund 29 Mio. Euro aus dem Umtausch der Anleihe 2018 / 2023 mit einer Restlaufzeit bis November. Rund 21 Mio. Euro seien frisches Kapital. Die neue Anleihe helfe, die Finanzierungsstruktur des Unternehmens noch weiter zu verbessern und schaffe zudem Möglichkeiten für lukrative Zukäufe. Ein weiterer Meilenstein betreffe das Closing des Deals mit der HanseMerkur Grundvermögen bezüglich des FAZ Towers in Frankfurt. Das Closing habe noch Ende Juni, also noch im 1. Halbjahr, vollzogen werden können. Die Konditionen des Verkaufs seien dabei sehr lukrativ für UBM gewesen. Der News Flow bezüglich des Closing des FAZ Deals, der Erweiterung der Produktpipeline in Wien sowie der Platzierung einer Anleihe in einem sehr anspruchsvollen Umfeld, stimme den Analysten optimistisch für die Ergebnisse zum Halbjahr (Veröffentlichung am 31. August) und die weiteren Quartale. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 40,00 Euro und erneuert das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.07.2023, 16:20 Uhr)



