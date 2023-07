Der führende Anbieter von Premium-Kraftstoffsystemen, elektrischen Systemen und Nachrüstprodukten schließt die Abspaltung von BorgWarner ab und startet als unabhängiges Unternehmen.

Die Ausgliederung gibt PHINIA die Freiheit, sich auf die Bereitstellung marktführender Lösungen zu konzentrieren, um die Nachhaltigkeit schnellstmöglich voranzutreiben und eine kohlenstofffreie Zukunft zu ermöglichen.

PHINIA wird an der NYSE unter dem Tickersymbol "PHIN" gehandelt.

PHINIA Inc. wird ab heute als unabhängiges Unternehmen an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "PHIN" gehandelt. Dies folgt auf den Abschluss der Abspaltung von BorgWarner (NYSE:BWA) am 3. Juli, durch die ein führender Geschäftsbereich für Kraftstoffsysteme und den Ersatzteilmarkt mit starken Marken wie Delphi, Delco Remy® und Hartridge geschaffen wurde. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige, innovative Systeme und Komponenten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt für Nutz- und Leichtfahrzeuge sowie industrielle Anwendungen zu liefern und dabei die Kraftstofftechnologie als Weg zur Kohlenstoffneutralität zu nutzen.

"Heute ist ein sehr aufregender Tag, da wir dieses neue Kapitel als unabhängiges Unternehmen beginnen", sagte Brady Ericson, Präsident und Chief Executive Officer von PHINIA. "Mit unserer fokussierten Strategie, unserer Größe, unseren talentierten Mitarbeitern und unseren starken finanziellen Ressourcen gibt uns dieser Schritt die Freiheit, unser Geschäft auszubauen und Werte für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Unsere Kunden suchen Qualität, Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit, und PHINIA freut sich, ihr globaler Partner zu sein."

Ericson verfügt über mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung und bringt fundierte Kenntnisse der globalen Nutzfahrzeug-, Industrie- und Automobilmärkte sowie einen umfangreichen technischen Hintergrund mit. Er leitete zuvor drei verschiedene Geschäftsbereiche von BorgWarner und war der erste Chief Strategy Officer von BorgWarner. Ihm zur Seite steht ein starkes Führungsteam mit einer Erfolgsbilanz, darunter Chris Gropp, Vizepräsident und Chief Financial Officer. Gropp ist seit über 20 Jahren bei BorgWarner tätig und war zuletzt Vice President of Finance for Fuel Systems and Aftermarket.

"Wir glauben, dass die starken Margen, der Cashflow und der niedrige Verschuldungsgrad von PHINIA das Unternehmen in die Lage versetzen, durch profitables Wachstum, wettbewerbsfähige Dividenden und opportunistische Aktienrückkäufe eine solide Gesamtrendite für die Aktionäre zu erzielen", sagte Gropp. "Wir halten an unseren strategischen und finanziellen Prioritäten fest, zu denen diszipliniertes Wachstum und Reinvestitionen in das Unternehmen gehören, um unsere führende Position bei Produkten zu halten und unsere Kunden mit Komponenten und Systemen zu unterstützen."

PHINIA wird sich in erster Linie auf Anwendungen und Märkte konzentrieren, die am meisten von der Energiedichte und dem Nutzen eines Kraftstoffs profitieren werden um die Effizienz und Leistung heutiger Produkte zu steigern, effiziente Fahrzeuge länger in Betrieb zu halten und den Übergang zu kohlenstoffneutralen und kohlenstofffreien Kraftstoffen von morgen zu unterstützen.

"Unsere Strategie konzentriert sich auf die Entwicklung nachhaltiger Lösungen für Verbrennungsmotoren und die Nutzung unserer Technologie für alternative Kraftstoffe, die unserer Meinung nach schnell einen wichtigen Beitrag auf unserem Weg zur Kohlenstoffneutralität leisten werden. Unsere Vision einer nachhaltigen Zukunft umfasst eine breite Palette von Lösungen, einschließlich kohlenstoffneutraler und kohlenstofffreier Kraftstoffe", sagte Ericson.

Ende

Über PHINIA

PHINIA ist ein unabhängiger, marktführender Anbieter von Premium-Lösungen und -Komponenten mit über 100 Jahren Herstellerkompetenz und Branchenbeziehungen und einem starken Markenportfolio, zu dem Delphi, Delco Remy® und Hartridge gehören. Mit 12.900 Mitarbeitern an 44 Standorten in 20 Ländern hat PHINIA seinen Hauptsitz in Auburn Hills, Michigan, USA.

Wir entwickeln Kraftstoffsysteme und Ersatzteile für Nutzfahrzeuge und industrielle Anwendungen (schwere und mittelschwere Lkw, Off-Highway-Bau, Schifffahrt, landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen) sowie für leichte Fahrzeuge (Pkw, Lkw, Transporter und SUVs), die dafür sorgen, dass Verbrennungsmotoren so sauber und effizient wie möglich arbeiten. Gleichzeitig investieren wir in Zukunftstechnologien, die das Potenzial alternativer Kraftstoffe erschließen werden.

Wir bieten an, was der Markt heute braucht, um effizienter und nachhaltiger zu werden, und entwickeln gleichzeitig innovative Produkte und Lösungen für eine sauberere Zukunft. Damit sind wir der Partner der Wahl für eine Vielzahl von Kunden aus der Industrie und dem Ersatzteilmarkt, die uns auf unserem gemeinsamen Weg in eine kohlenstoffneutrale und kohlenstofffreie Zukunft unterstützen.

(Delco Remy® ist eine eingetragene Marke der General Motors Corporation, lizenziert an BorgWarner PDS (Anderson) LLC)

