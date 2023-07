Vorarlberg - Damüls/Fontanella-Faschina (ots) -Damüls Faschina Tourismus lädt vom 13. bis 16. Juli ein, gemeinsam zu diskutieren, nachzudenken, zu streiten und zu feiern - für eine respektvolle und tolerante Gesellschaft.Eröffnung: Die Eröffnung findet am 13. Juli um 18.00 Uhr statt und verspricht anders zu werden. Mit einer Mischung aus Kulinarik, Musik und spannenden Teilnehmenden wie z.B. Angelika Simma-Wallinger (Chefredakteurin des ORF Vorarlberg), Peter Iwaniewicz (Leiter Abteilung Nachhaltige Entwicklung und Bewusstseinsbildung im BM für Klimaschutz) und Jens Schröder (Wissenschaftsjournalist) soll der Auftakt unvergesslich werden.[Grenz]Funk: Am Freitag, den 14. Juli teilen besondere Menschen, wie Nina Horaczek (Chefreporterin der Wiener Wochenzeitung Falter) und Marc Girardelli (ehemaliger Skirennläufer), grenzwertige Geschichten aus ihrem Leben.Eröffnung der Schaukelausstellung: Parallel zur Veranstaltung begleitet eine Schaukelausstellung im FIS Ski Museum Damüls das Perspectival. Dabei werden die Grenzen zwischen der digitalen Welt und der Entschleunigung thematisiert. Die Eröffnung der Ausstellung findet ebenfalls am 14. Juli statt.[Grenz]Öffnung: Am Samstag, den 15. Juli stehen u.a. Workshops auf dem Programm, bei denen Top-Kreative und Branchenprofis ihre Erfolgsrezepte teilen und die Teilnehmenden mit neuem Input versorgen. Gemeinsam wird an inspirierenden Lösungen gearbeitet.[Grenz]Tanz: Gemeinsam durch die Nacht geht es von Konzert zu Konzert an vier unterschiedlichen Orten am Samstag, den 15. Juli. Mit dabei ist auch Simon Lewis.[Spiel]Grenzen: Am 16. Juli können Kinder an einem Workshop teilnehmen und gemeinsam ein Kunstwerk erschaffen, das zukünftig eine Schaukel in Damüls schmücken wird.[Grenz]Erfahrung: Ebenfalls am 16. Juli bietet sich beim gemeinsamen Liftfahren die Gelegenheit zu Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen - bekannten und fremden. Einige der Sessel werden dabei von besonderen Persönlichkeiten besetzt sein.Neben vielfältigem Input aus Kunst, Musik, Theater und Diskussionen erwartet die Besuchenden zudem ein atemberaubendes Bergpanorama, das die beiden Bergdörfer Damüls und Fontanella-Faschina umgibt.Weitere Infos und Details zum Programm unter www.17peaks.euPressekontakt:Alpenregion Bludenz Tourismus GmbHAnna EngstlerPresse+43 5552 30227 720anna.engstler@alpenregion.atwww.alpenregion-vorarlberg.comOriginal-Content von: Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63147/5551153