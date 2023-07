Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED beschloss auf ihrer Juni-Sitzung, die Zinssätze im Einklang mit den Markterwartungen unverändert zu lassen, so die Experten von XTB.Dies sei das erste Mal gewesen, dass die FED die Zinsen unverändert gelassen habe, nachdem sie in den letzten 15 Monaten zehn aufeinanderfolgende Zinserhöhungen vorgenommen habe. Während eine Reihe von Marktteilnehmern davon ausgegangen seien, dass es das Ende eines Zinserhöhungszyklus in den Vereinigten Staaten sein könnte, habe die FED ihre Prognosen deutlich restriktiver korrigiert und deute nun auf zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr hin. Werde das Protokoll die Maßnahmen der FED erläutern? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...