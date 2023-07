Musterdepot Aktien In der letzten Woche kündigten wir an, nach und nach einen kritischen Blick auf ältere Depotpositionen werfen zu wollen. Den Anfang machen British American Tobacco (BAT - WKN: 916018). Der Titel bewegt sich bereits seit dem vergangenen Jahr in einem intakten Abwärtstrend. Selbst unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich vereinnahmten Dividendenzahlungen liegen wir mit unserer Position nunmehr deutlich im Minus (-20% ohne Dividenden). Es gibt derzeit viele Faktoren, die auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...